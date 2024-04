«Così lo abbiamo visto arrivare»

Rosy Bindi, Antonio Padellaro e Fausto Bertinotti discutono della discesa in campo di Silvio Berlusconi e dell'eredità di quella stagione, a partire dall'ultimo numero di Jacobin Italia

Il nuovo numero di Jacobin Italia, Una storia italiana, è dedicato al trentennale della Seconda Repubblica. Scelta ovviamente arbitraria, eppure convenzionale, facendo risalire l’avvio di quella che è stata chiamata Seconda Repubblica al 1994, e in particolare alla vittoria elettorale di Silvio Berlusconi del 27 marzo.

Nel numero c’è una interessantissima intervista a Rosy Bindi, dirigente democristiana della Prima Repubblica e poi attivissima dirigente del Partito popolare, ulivista convinta, ministra della Salute, che dice parole molto nette nella ricostruzione di questi fatti. Con lei abbiamo presentato il numero in diretta sui nostri canali social, insieme a Fausto Bertinotti, ex segretario di Rifondazione comunista ed ex presidente della Camera, e con Antonio Padellaro, giornalista che ha attraversato con ruoli e giornali diversi questi anni e che ancora oggi sul Fatto quotidiano, di cui è stato fondatore e primo direttore, cesella la politica italiana. Riportiamo di seguito, opportunamente editata, la trascrizione della nostra conversazione.

Salvatore Cannavò: Inizierei proprio da te, direttore Padellaro, chiedendoti quale pensi sia stato il tratto più saliente di questi anni e come è si è evoluta o involuta la politica e la società italiana.

Antonio Padellaro: Partirei dalla copertina di Jacobin, che è una copertina niente male, in cui si vedono dei personaggi andare in crociera, guidati da Berlusconi, ma non sembra ci sia nessuno che stia tentando l’ammutinamento. Una delle accuse che viene fatta al trentennio della Seconda Repubblica e del berlusconismo, e mi rivolgo quindi a Bindi e Bertinotti, è che non ci sia stato quel contrasto che la sinistra avrebbe dovuto opporre a un personaggio così negativo. Commentando la propria vittoria alle primarie del Pd Elly Schlein ha detto «Non ci hanno visto arrivare». Ecco, forse la sinistra a quel tempo non ha visto arrivare Berlusconi e l’ha sottovalutato? All’epoca ero vicedirettore all’Espresso e Claudio Rinaldi, il direttore, aveva dedicato molte copertine al fatto che Berlusconi stava per entrare in politica. Ricordo che invece Eugenio Scalfari, di cui si celebra il centenario della nascita, in un famoso editoriale lo definiva nemmeno un imprenditore ma un impresario, per dire che tutto sommato non c’era da averne paura. Quando mi sono trovato a parlarne con Achille Occhetto, che fu quell’anno il grande competitor di Berlusconi, anche lui ha ammesso che forse veniva data troppo per scontata un’affermazione della «gioiosa macchina da guerra». Quindi, prima di entrare nella sostanza del berlusconismo, vorrei capire dai nostri illustri ospiti se queste valutazioni hanno un fondamento di verità e di realtà.

Cannavò: Allora Rosy: Berlusconi non lo avete visto arrivare?

Rosy Bindi: Intanto ringrazio per questo invito e ringrazio per l’intervista sull’ultimo numero di Jacobin e anche per questa domanda di Padellaro.

Dal punto di osservazione nel quale mi trovavo in quel momento – ero segretaria della Democrazia Cristiana del Veneto, eletta durante la bufera di Tangentopoli – avevo capito la grande ribellione nei confronti di una classe dirigente che si scoprì improvvisamente corrotta. Il Veneto allora era molto istituzionale, viveva ancora della tradizione asburgica secondo cui le istituzioni non si toccano. Ma quando si scoprirono le «magagne» di Tangentopoli, subentrò uno spirito di ribellione molto forte. Mi resi perfettamente conto che non si poteva fare niente se non si allontanavano dalla vita del partito le persone che avevano praticato il finanziamento illecito e che avevano ricevuto avvisi di garanzia. E che da questa reazione doveva prodursi il superamento di quella fase, convergendo con le forze politiche che quantomeno avevano cercato di reagire e avevano fatto della «questione morale» il centro del loro rinnovamento. Tra questi c’era il Partito popolare di Mino Martinazzoli, ma in fondo anche il partito erede di quel Berlinguer che questa questione aveva segnalato per primo.

Io comunque non lo avevo visto arrivare. E se mettiamo insieme il fenomeno Berlusconi, il 1992, Tangentopoli, le stragi, si faceva molta fatica a pensare che il sangue versato, la reazione civile di Palermo, l’indignazione verso Tangentopoli potessero portare alla vittoria chi in qualche modo era l’espressione più raffinata della corruzione.

Però, da un’altra parte, lo avevo visto arrivare perché la Democrazia cristiana, che come ebbe a dire Martinazzoli, era condannata a governare, e nel momento della dissoluzione viveva una piccola emorragia verso Arcore. Questo l’avevo ben visto. E avendolo ben visto mi ero permessa di dire: «Guardate, se le forze progressiste non si mettono insieme da subito, Berlusconi vince le elezioni». Non fui creduta perché c’era ancora dentro il Partito popolare una grande nostalgia del centro. E perché c’era la presunzione che la «gioiosa macchina da guerra» di Occhetto avrebbe vinto.

Diverso è il ragionamento sul piano culturale e di modello di società che Berlusconi aveva già plasmato da imprenditore con le sue televisioni e che era stata viziato dall’idea di rapporto con il potere coltivata nel declino democristiano e socialista.

Cannavò: Prima di passare la parola a Bertinotti, ancora una domanda a Bindi: nell’intervista sul numero di Jacobin c’è un tuo giudizio molto tagliente sulla subordinazione del Centrosinistra di allora alle politiche berlusconiane e al neoliberismo.

Bindi: Non credo che ci sia stato un cedimento nei confronti del berlusconismo, per lo meno dei suoi aspetti deteriori. Questo non mi sento di affermarlo anche se all’interno dello stesso Ulivo e del Centrosinistra c’è stata una discussione molto aperta sul modo con il quale contrastare il berlusconismo. Tra di noi c’era sicuramente chi diceva che, data l’assuefazione nel paese, occorresse una resistenza culturale politica molto forte. E chi sosteneva che il modo giusto di rapportarsi fosse invece un bipolarismo civile rappresentato dalla famosa espressione veltroniana del «leader dello schieramento a noi avverso»: non si doveva demonizzare. Però il problema non era la demonizzazione, ma la comprensione.

Io ringrazio la vostra rivista che ha fatto questo tentativo di analisi. Lo penso seriamente. Un’analisi su quel periodo la si deve fare a fondo, con il berlusconismo occorre fare i conti perché ha segnato il paese. Anche la Chiesa la dovrebbe fare, soprattutto approfittando del pontificato di Papa Francesco. Però, al di là di questo, da molto tempo, per lo meno dalla nascita del Partito democratico, c’è il problema di quella sinistra che ha abbracciato il neoliberismo, pensando che fosse la strada vincente e che la sinistra avesse gli strumenti per poterlo regolare. I risultati ci hanno detto esattamente il contrario. Alla visione del liberismo imperante da parte della destra, non solo in Italia ma in tutto il mondo, a partire dagli Stati uniti d’America, noi dovevamo assolutamente contrapporre una visione alternativa di società, che è il problema sul quale si dibatte ancora oggi. Perché la visione della destra è una visione molto chiara, ma non si può dire che la visione della sinistra italiana sia altrettanto chiara da poter albergare nel cuore e nella mente dei cittadini. Insomma, quando è crollato il Muro di Berlino ci siamo illusi che avesse vinto la democrazia. Invece aveva vinto il capitalismo. E le regole al capitalismo non è in grado di metterle più nessuno, basta vedere in che situazione è il mondo.

Cannavò: Bertinotti, il quadro è già squadernato…

Fausto Bertinotti: Intanto mi unisco anch’io ai complimenti a Jacobin. Ho diretto per tanti anni una piccola rivista che, in onore a Lelio Basso, si chiama Alternative per il Socialismo, che però non è mai uscita nell’operazione che invece sta riuscendo a Jacobin: quella dell’oltrepassamento, cioè costruire una nuova opzione anticapitalista che pur riconoscendo le radici di una vecchia storia anticapitalista, sappia attraversarla e arrivare alle nuove generazioni.

Ma veniamo al problema posto. Parto da dove ha concluso Rosy Bindi: ha vinto il capitalismo. Ora, Berlusconi, che è un fenomeno potentissimo in Italia, va collocato più modestamente dentro una transizione: è l’esponente di una transizione temporaneamente vincente. Ma c’è un prima e un dopo.

Il prima è la sconfitta in Occidente del movimento operaio che si somma al fallimento delle esperienze delle società post-rivoluzione e mette fine al Novecento. Penso che lo spartiacque sia negli anni Ottanta, anzi nel 1980, quando avviene ciò che Luciano Gallino ha spiegato diffusamente con l’abbassamento del conflitto di classe a seguito della sconfitta di tre grandi poli della concentrazione e del conflitto di classe: i 35 giorni alla Fiat, i minatori inglesi, i controllori di volo americani. Secondo una formula antica e radicale, potremmo dire che la borghesia cambia di spalla al fucile e decide che non c’è più lo spazio del compromesso. Devono vincere contro. Contro il Novecento, certo, ma anche oltre. Credo contro il tentativo messo in piedi tra il ‘68 e il ‘69 e poi per tutti gli anni Settanta, di riportare al centro un possibile, radicale cambiamento della società. I consigli, i movimenti studenteschi: la mannaia del 1980 cade su di loro. Comincia una fine della storia della sinistra, del movimento operaio in Italia. E invece di provare a fare i conti con il capitalismo della nuova fase che si stava delineando sulla sconfitta del movimento operaio e sulla rivoluzione capitalistica che porterà alla globalizzazione, le sinistre politiche cominciano una vera mutazione genetica. Smettono di essere parte della storia del movimento operaio. Parlo anche di quello cattolico e non solo di quello di origine marxista. La rivincita borghese pensa che l’abbattimento di questa contraddizione sia la condizione necessaria per rispondere alla nuova fase che il mondo affronta. Previsione rivelatasi fallimentare, come si vede dalle attuali mille linee di faglia e dalla guerra.

Tutto questo ha anche portato all’idea prevalente che la competizione per il Centrosinistra, anche sulla base dell’avvento del sistema elettorale maggioritario, fosse quello della competizione per il governo. Ma in quella fase storica il Centrosinistra va al governo in tutti i paesi europei ma invece dell’Europa dei popoli costruisce l’Europa di Maastricht, sostanzialmente oligarchica e neoliberale. In questa prigione incontra il berlusconismo in Italia. Ma in una prigione, appunto, cioè già ormai totalmente destrutturato. E quando si espone a qualche conflitto smarrisce totalmente sia la propria ragione sociale, sia la visione strategica per rinchiudersi in uno scontro tra berlusconismo e antiberlusconismo in cui, con tutta evidenza, Berlusconi è chiaramente egemone.

Perché perdiamo? Secondo me, per la stessa ragione che Bernie Sanders indica ai democratici negli Stati Uniti d’America: perché la sinistra ha abbandonato i lavoratori. E perché Trump vince? Risposta ancora elementare: perché la sinistra ha abbandonato i lavoratori. Non si tratta di una banale semplificazione, significa andare alla radice della questione. Se non sei parte di un conflitto che mette in discussione le fondamenta di questa società capitalistica, ieri ti batteva Berlusconi, domani ti può battere Trump. Non si può pensare di vincere semplicemente su un terreno politicista che non è né sociale, né culturale, né ideologico. E questa, secondo me, è la tragedia che ci ha portato fin qui e che continua a prodursi in forme sempre più drammatiche. Perché questo capitalismo non è più solo avverso alla classe, ma anche alla democrazia, è incompatibile con la democrazia. Di fronte a questa sfida o la sinistra si riscopre come popolo in costruzione, come alternativa viva a questo mondo, o secondo me non ce la può fare.

Cannavò: Come primo giro c’è ampio accordo che il berlusconismo abbia segnato questi trent’anni. Vorrei chiedervi cosa è stato davvero l’antiberlusconismo, lo chiedo di nuovo iniziando da Padellaro. Ma vorrei chiedervi anche se questa Seconda Repubblica è finita o se sta ancora lasciando i suoi rimasugli sulla scena politica.

Padellaro: Indico degli spunti da cronista politico. Anche polemico: ad esempio nelle molte cose che condivido di Bertinotti io vedo comunque un’analisi novecentesca, un po’ datata.

Ma per stare su Berlusconi, lui è stato rivoluzionario per la sua capacità di introdurre un linguaggio diverso – non sto dicendo migliore – certamente più comprensibile. In parte dovuto al lavoro fatto dalle televisioni. Ma lui ha introdotto un linguaggio politico completamente diverso da quello della Prima Repubblica. Nei congressi dei partiti se la relazione del segretario non durava cinque ore non era considerata così interessante. Erano testi certamente densi, importanti e pieni di cose vere, reali, ma che non arrivavano al pubblico.

Il pubblico, invece, ha cominciato a capire Berlusconi perché parlava un linguaggio accessibile a tutti. Anche quando ci si riferisce al famoso faccia a faccia moderato da Enrico Mentana tra Occhetto e Berlusconi, che decise le elezioni del 1994, qualcuno stupidamente se la prende con il colore della giacca di Occhetto. Ma il punto è che il linguaggio di Berlusconi andava a toccare le corde di quella maggioranza che non capiva e non comprendeva più il linguaggio della sinistra.

Rosy Bindi ha parlato di una deriva di settori anche della sinistra, attratti dal berlusconismo. Mi sono infatti sempre chiesto come mai persone perbene come Lucio Colletti, Pietro Melograni e altri siano stati attratti da Berlusconi. Parliamo di persone con delle idee, di studiosi marxisti. Dobbiamo riflettere su questo. Infine, si parla spesso della sconfitta della sinistra. Però io vorrei ricordare che Prodi ha battuto Berlusconi due volte. C’è stata una sinistra, un centrosinistra che in qualche modo ha saputo vincere. Ma sono state vittorie elettorali che forse non hanno consolidato il terreno e che poi hanno consentito a Berlusconi di rivincere ancora. C’è poi un altro tema, e non lo dico per provocazione: nella politica berlusconiana la pace, ovviamente usata in maniera strumentale per farsi meglio i propri affari, era un punto nodale. Se invece torniamo ai bombardamenti Nato su Belgrado, la sinistra spesso si è dimostrata più bellicista della destra. Anche questo è un tema sul quale riflettere.

Bertinotti: Sono sostanzialmente d’accordo con le cose che il direttore ha detto. Il punto su cui francamente ho molti problemi è determinato dal fatto che se la sinistra moderata, il Centrosinistra, si è esaurito nelle sue espressioni di lotta per la conquista del governo, anche coloro che hanno provato a opporsi a tale deriva, come le forze della «sinistra radicale», sono stati ridotti a una condizione marginale. Padellaro, parlando della mia tesi, ha detto che si tratta di uno schema novecentesco e io penso che non sia così. Ma non riesco nemmeno a dargli torto del tutto. Sul terreno su cui abbiamo provato a cimentarci, non siamo riusciti. Pur esercitando una critica, fondata, al Centrosinistra e alla sua sostanziale mutazione genetica, le forze che hanno provato a rifiutare quel cammino non ce l’hanno fatta e questo merita una riflessione perché dall’uscita di scena delle sinistre si è affermata una soggettività che abbiamo chiamato populismo. Populismo in tutte le sue diramazioni. Dai suoi quarti di nobiltà che provengono dall’esperienza latinoamericana, con la riflessione sul potere, sulle forme di autogoverno e di autogestione, fino all’approdo ai populismi di sinistra, di destra e trasversali. Alcuni sono indirettamente un’eredità del berlusconismo che ha deposto sul terreno del linguaggio, la semplificazione.

Però, attenzione: è vero che le relazioni ai congressi duravano cinque ore, ma c’era anche un corpo dei partiti e dei sindacati fatto di sezioni, di partecipazione, di centri studi, di riviste, di giornali che traducevano quelle cinque ore in pratica quotidiana e in processi di costruzione culturale diffusa. Il partito di massa, è vero, è una costruzione novecentesca, anche ottocentesca, ma senza il partito di massa siamo prigionieri di una tensione tra pulsioni elitarie e pulsioni populiste. Il terzo, tra queste due, sarebbe il processo di una costruzione democratica che, muovendo da un rinnovato conflitto di classe, porti lo scontro sul terreno della democrazia partecipata. Le lotte si spostano sul terreno della costruzione di un nuovo ordinamento democratico. All’interno del quale le battaglie in difesa della Costituzione possono avere senso.

Cannavò: Dando la parola a Rosy Bindi ripropongo la domanda se questi trent’anni sono alle nostre spalle o se invece sono ancora davanti a noi.

Bindi: Non ci sarebbe questo governo e non ci sarebbe una svolta autoritaria se non ci fosse stato Berlusconi. Quindi quando sento qualcuno che lo rimpiange, mi vien da ridere. Per questo non possiamo non farci i conti.

Ha ragione Bertinotti nel dire che la sinistra ha perso la sua identità quando si è staccata dal lavoro, dal mondo dei lavoratori e quando si sono perse le radici popolari. L’unica possibilità che ha la sinistra di ritrovarsi è quella di costruire un’alternativa di società, di avere il coraggio di comunicarla con un linguaggio comprensibile, perché non può essere solo prerogativa dei populisti farsi capire. Credo che ci sia ancora una maggioranza in questo paese che condividerebbe quel modello di società. Sarò ottimista, ma sono ancora convinta che se riusciamo a spiegarlo tutti preferirebbero un lavoro sicuro e pagato decentemente a un lavoro precario; che la sfida dell’immigrazione non si ferma con i blocchi navali, col far morire le persone o impedire di rispettare il Ramadan; che una sanità pubblica è meglio di una sanità legata ai fondi assicurativi; che c’è una responsabilità pubblica da esercitare nei confronti di alcuni settori economici strategici e che la sicurezza nei luoghi di lavoro è una delle manifestazioni dell’articolo 1 della Costituzione. Se riusciamo a spiegarlo ritroviamo il consenso. Ecco, su queste basi sono ancora convinta che si possono ricostruire radici popolari in questo paese. Ma non sento voci così chiare.

Non credo, Padellaro, che Berlusconi sia stato un uomo di pace, penso alla guerra in Iraq, che è stata una delle cose cruciali di quegli anni. Anche il rapporto con Putin, quello che ha Trump e che aveva Berlusconi e che ha avuto Salvini (e secondo me anche qualcun altro in questi anni) non è legato a una politica di pace, ma a una mancanza di cultura democratica.

Se si fa un discorso serio sulla pace e se spieghiamo con molta pazienza che è questo che ci sta a cuore e non quel governissimo al quale ci siamo abbandonati, penso che possiamo farcela.

Non accetto lezioni dalla destra, e neanche dal Movimento 5 Stelle, però guardando a quello che è accaduto in Puglia mi chiedo come sia stato possibile che una certa candidata sia stata la prima dei non eletti in Parlamento. In Piemonte il figlio di Salvatore Gallo non è uno qualunque, era il capogruppo che ora si dimette, ma era il capogruppo. Parlo di queste cose non per una presunta superiorità morale, ma per una concezione vera della politica. Sono cose che la sinistra non si può permettere, perché anche questo dimostra che ha perso i legami con le cose essenziali.

Io ho ancora speranza. Il compimento del progetto berlusconiano è oggi nella proposta di modifica della Costituzione del governo Meloni. Il premierato non ammazza il presidente della Repubblica, ammazza il Parlamento: non ci sarà più la democrazia parlamentare. È un’altra visione di mondo. E quindi penso che occorra prepararsi al referendum per spiegare che quella riforma nega il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione. Non è soltanto un altro modello di istituzioni, è un altro modello di società e costituisce il compimento del sogno berlusconiano.

Padellaro: Solo una battuta: non ho detto che Berlusconi era un uomo di pace, ma che la pace gli serviva per fare meglio i suoi affari. Ma magari sulla guerra facciamo una seconda puntata perché è un tema che pende sulle nostre teste: la novità, rispetto alla seconda Repubblica è che, a parte la crisi di Cuba, non ci eravamo mai trovati sull’orlo di una guerra nucleare.

Cannavò: Allora grazie davvero a tutti e tre, la discussione è stata più ricca di quello che il tempo previsto potesse permetterci, cercheremo di rifarla ancora.

* Salvatore Cannavò, già vicedirettore de Il Fatto quotidiano e direttore editoriale di Edizioni Alegre, è autore tra l’altro di Mutualismo, ritorno al futuro per la sinistra (Alegre) e Si fa presto a dire sinistra (Piemme). Rosi Bindi è stata ministra della sanità dal 1996 al 2000, ministra per le politiche per la famiglia dal 2006 al 2008, vicepresidente della Camera dei deputati dal 2008 al 2013, presidente del Partito democratico dal 2009 al 2013 e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018. Antonio Padellaro è stato responsabile della redazione romana del Corriere della sera, vicedirettore de l’Espresso, direttore dell’Unità. È editorialista del Fatto Quotidiano che ha fondato nel 2009 e di cui oggi presiede la società editoriale. Fausto Bertinotti è stato segretario del Partito della Rifondazione comunista dal 1994 al 2006 e presidente della Camera dei Deputati dal 2006 al 2008.