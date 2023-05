Il nulla degli ultra-ricchi

Si conclude dopo quattro stagioni «Succession», la serie Hbo che ha descritto con toni shakesperiani la tragica vicenda di una dinastia miliardaria e della smania di accumulazione senza limiti

Mentre elogia il suo «caro, caro mondo da padre» nel penultimo episodio di Succession della Hbo, Siobhan Roy ripete lo schema che l’ha resa una creazione così brillantemente frustrante nelle quattro stagioni tettoniche dello show: si avvicina in punta di piedi al limite della verità, solo per ritirarsi dalla durezza del suo bagliore. Da bambini, ricorda Shiv, lei e i suoi fratelli a volte giocavano fuori dall’ufficio del padre e lui irrompeva nel corridoio per urlargli contro, invocando pace e tranquillità visto che dirigeva uno dei più potenti conglomerati mediatici del mondo. «Quello che stava facendo lì dentro era così importante, non riuscivamo a concepire cosa fosse – dice Shiv – Presidenti, re, regine, diplomatici, primi ministri e banchieri mondiali. E…». Poi fa una pausa, deglutisce e si ritira. «Non lo so. Sì».

Una persona più saggia avrebbe potuto insistere e dire: «Ancora non riusciamo a concepirlo. E nemmeno lui». Avrebbero potuto riconoscere che questa incapacità collettiva di avere consapevolezza della portata del potere di Logan Roy ha incendiato il mondo fuori dalle mura della chiesa. Ma Shiv, come il resto della sua stirpe, non è saggia. È solo ricca. E mentre Succession si lancia verso un finale di serie sovradimensionato, sottolinea il fatto che lei e i suoi fratelli che vivono nella bambagia potrebbero non imparare mai come essere qualcos’altro.

Per tutta la durata della sua missione blasonata e dominatrice dello zeitgeist, Succession è stata un mucchio di cose: commedia d’insieme shakespeariana, satira velenosa, dramma familiare. In sostanza, però, è sempre stata una serie sulla scalata. «Credi di sapere cosa significhi essere ricco?» si chiede, mettendo una festa di compleanno alla Kanye West in cima a un accordo di acquisizione da 10 miliardi dollari e tre matrimoni incredibilmente decadenti. «Ripensaci».

Fondamentalmente, i miliardari al centro del circo pesante dello zoom dello spettacolo non sanno nemmeno cosa significhi essere ricchi: la loro influenza ha superato da tempo i poteri della coscienza umana, rinchiudendoli in un terribile tunnel fatto di manovre di corridoio e i singoli rovesci di fortuna sembrano abbastanza grandi da riempire le tele delle loro vite. Spesso, ciò rende lo spettacolo emozionante, o divertente, o entrambe le cose: è esaltante vedere pezzi dell’impero di Waystar cambiare di mano ed è amaramente esilarante ricordare che i «manovratori» statunitensi sono, in generale, buffoni. Mentre le cose si risolvono, però, la miopia dei Roy genera sfumature per lo più tragiche.

Dopo che Shiv condivide l’aneddoto della sua infanzia e quasi guarda in faccia la portata terribile di Waystar, fa quello che fanno tutti i Roy e riporta l’attenzione su sé stessa. Era difficile essere la figlia di Logan, ammette, perché «nella sua testa non poteva adattarsi a una donna». Quello che non riesce a capire è che questo è un sintomo del disturbo di suo padre. Nonostante tutte le sue presunte complicazioni, l’obiettivo di Logan era semplice: voleva di più. Ha vissuto per crescere, punto, e ha avuto una rara mancanza di scrupoli sui meccanismi che hanno permesso quella crescita, anche per un oligarca.

In una delle conversazioni più rivelatrici dell’ultima serie, sbotta: «Cosa sono le persone? Sono unità economiche». Per mantenere il motore acceso, Logan non riesce a far entrare altre persone nella sua testa. Non riesce nemmeno a inserirsi lì dentro, rifiutandosi di impegnarsi quando i demoni del suo passato – uno zio violento, una sorella morta, ex dipendenti che brandivano accuse di cattiva condotta – minacciavano di sfondare i muri che aveva costruito per contenerli.

Re Lear, uno dei più chiari riferimenti letterari di Logan Roy, notoriamente si rivolse a una stanza piena di subalterni e persone care per chiedere: «Chi può dirmi chi sono?». Succession ha fatto capire per anni che nessuno, incluso Logan Roy, poteva dire chi fosse Logan Roy. La sua ambizione ossessiva di crescita ha spiazzato ogni centimetro della sua umanità. Prima che Shiv faccia il suo elogio disinteressato, anche il fratello di Logan, Ewan, ci prova. Condivide le imprese traumatiche sue e di Logan come rifugiati durante la Seconda guerra mondiale, espone in modo eloquente i difetti di Logan e conclude che, alla fine, deve aver amato suo fratello, ma qualsiasi ritratto fermo e riassuntivo gli sfugge.

Solo Kendall, l’erede apparente di Logan, si avvicina a catturare l’essenza di suo padre, in un discorso emozionante che sacrifica i dettagli personali per una retorica populista inventata. «C’erano una vitalità e una forza in lui che potevano ferire – e lo ha fatto», inizia Kendall:

Ma per dio, le vite pure, e i vissuti e le cose che ha fatto. E i soldi. La linfa vitale, l’ossigeno di questa meravigliosa civiltà che abbiamo costruito dal fango. I corpuscoli della vita che zampillano intorno a questa grande nazione, a questo mondo, riempiendo di desiderio uomini e donne tutt’intorno. Accelerando l’ambizione di possedere, creare, commerciare, trarre profitto, costruire e migliorare. I grandi geyser della vita che ha voluto, gli edifici che ha costruito, le navi, gli scafi d’acciaio, i divertimenti, dei giornali, degli spettacoli, dei film e della vita.

Ma in cosa consiste, alla fine, tutta quella spavalderia? Il nome di Logan può, in effetti, essere intonacato su parchi di divertimento, navi da crociera e redditizie proprietà intellettuali in tutto il mondo, ma trascorre i suoi ultimi giorni estraniato dai suoi figli, divagando in modo incoerente con i suoi più stretti consiglieri e portando avanti una relazione con un’assistente più giovane che mette in imbarazzo chiunque se ne avveda. Muore da solo, nel bagno di un aereo, pescando il suo iPhone dal gabinetto.

Kendall, ovviamente, evita di rivelare elementi così materiali. Continua: «Ora le persone potrebbero voler stralciare il suo ricordo per denigrare la sua forza magnifica e terribile. Ma mio Dio, spero che sia con me». Lo scherzo della serie, ovviamente, è che non in lui, né nei suoi fratelli petulanti ed egocentrici; la tragedia è che ognuno di loro vorrebbe che lo fosse, perché non hanno idea di come altro essere.

Forse l’unica frase di Lear più famosa di «Chi può dirmi chi sono» è l’affermazione del re, a sua figlia Cordelia, secondo la quale «nulla verrà dal nulla». Logan Roy ha vissuto la sua lunga vita come se fosse ossessionato da quell’idea e determinato a capovolgerla. Se dal nulla non nascesse nulla, allora darebbe tutto al suo lavoro, e così tutto ne verrebbe fuori, e tutto sarebbe suo. Con l’avvicinarsi del finale, tuttavia, Succession sembra chiedersi se Shakespeare abbia sbagliato. E se, alla fine, da tutto non venisse fuori niente?

*Conner Reed è scrittore e redattore. Vive a Brooklyn, New York. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.