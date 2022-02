Il vaccino senza brevetto

Negli Stati uniti è in arrivo un nuovo preparato anti-Covid, sviluppato dall'esercito: non è coperto da proprietà intellettuale, dunque potrebbe essere condiviso con il mondo intero. Se solo il presidente volesse

I deputati di sinistra chiedono al presidente Joe Biden di approfittare del fatto che la nuova formula del vaccino contro il Coronavirus dell’esercito statunitense non è soggetta a restrizioni sulla proprietà intellettuale per condividerla con il resto del mondo.

Secondo l’esercito, i primi studi mostrano che il vaccino con nanoparticelle di ferritina (SpFN), sviluppato dagli scienziati del Walter Reed Army Institute of Research, è in grado di «fornire un’ampia protezione» contro il Covid-19 e le varianti future. Il vaccino SpFN deve ancora essere sottoposto alle fasi 2 e 3 della sperimentazione umana, ma se avrà successo, la distribuzione del nuovo vaccino in tutto il mondo potrebbe essere un punto di svolta nella lotta alla pandemia.

I vaccini in gran parte disponibili negli Stati uniti si sono dimostrati sicuri ed efficaci nel prevenire ricoveri e decessi, anche contro nuove varianti, ma produttori come Moderna e Pfizer hanno messo i profitti al primo posto, dando la priorità alle vendite ai paesi ricchi e opponendosi vigorosamente agli sforzi per consentire ai paesi più poveri di produrre le loro versioni dei vaccini. Nel frattempo, sono emerse varianti di Covid come Delta e Omicron che hanno causato il caos in tutto il mondo.

La scorsa settimana, trenta membri del Progressive Caucus hanno scritto una lettera a Biden chiedendo al governo di adottare misure per condividere il nuovo vaccino dell’esercito a livello globale e dare priorità alla distribuzione rispetto ai profitti.

Se il nuovo vaccino SpFn che proviene dal Walter Reed Army Institute of Research garantisce protezione da tutte le varianti di Covid-19 si dimostrasse sicuro ed efficace, chiediamo agli Stati uniti e a ogni partner industriale di mettere la proprietà intellettuale del vaccino sotto pubblico dominio e condividere attivamente la sua tecnologia di produzione con i produttori di tutto il mondo per garantire un’adeguata fornitura, accesso e prezzi equi. Inoltre, chiediamo che tutte le dosi prodotte dai partner del settore siano vendute al costo di produzione.

I deputati progressisti notano nella loro lettera che «i produttori di vaccini nei paesi ricchi non sono riusciti a condividere la tecnologia dei vaccini e a espandere adeguatamente la produzione per i paesi a basso reddito, mentre i paesi ricchi hanno spesso accumulato le forniture esistenti».

Il deputato della California Ro Khanna, uno dei firmatari dell’appello, ribadisce le proposte:

L’incapacità di garantire l’equità globale del vaccino ha aperto la strada alle varianti Omicron e Delta. Sono in corso sforzi per sviluppare un vaccino che possa aiutare a proteggere da ceppi futuri, ma come abbiamo appreso nel corso di questa pandemia, lo sviluppo di vaccini è solo metà della battaglia. Dobbiamo garantire anche che tutti i paesi abbiano accesso alla tecnologia dei vaccini salvavita e dobbiamo sostenerne il più possibile gli sforzi di produzione globale.

Finora, la distribuzione globale del vaccino è stata gestita attraverso un modello di partenariato pubblico-privato. L’operazione, Covid-19 Vaccines Global Access (Covax), è stata avviata nell’aprile 2020 da imprese pubblico-private insieme all’Organizzazione mondiale della sanità e all’Unicef. Covax acquista dosi di vaccini Covid con fondi donati da nazioni ricche e le consegna alle nazioni povere. Entro la fine del 2021, l’iniziativa, che fa molto affidamento sul sostegno degli Stati uniti, aveva dato meno della metà delle dosi promesse. L’amministrazione Biden ha promesso di aiutare Covax a ottenere più di un miliardo di dosi entro il 2023.

L’amministrazione Biden ha annunciato lo scorso maggio che avrebbe sostenuto la rinuncia alla proprietà intellettuale per i vaccini presso l’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell’accordo Trips sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (Trips), che consentirebbe alle nazioni povere di produrre le proprie dosi di vaccino.

Ma da allora, questa rinuncia non si è concretizzata. L’amministrazione Biden non ha chiarito se sostiene la proposta di deroga Trips di India e Sud Africa attualmente allo studio presso l’Omc, che rinuncerebbe alla protezione della proprietà intellettuale per vaccini Covid, kit diagnostici, medicinali, dispositivi di protezione individuale e ventilatori, quindi le informazioni potrebbero essere ampiamente condivise. La proposta è stata contrastata da Regno Unito e Germania.

La lettera dei deputati progressisti chiede a Biden di «chiarire pubblicamente se gli Stati uniti supportano la proposta specifica presentata da Sud Africa e India, insieme a oltre 100 altri paesi».

I vaccini Pfizer e Moderna si basano sulla tecnologia dell’RNA messaggero (mRNA) sviluppata con fondi federali e il vaccino di Moderna è stato creato anche da scienziati del National Institutes of Health.

I funzionari della sanità pubblica statunitensi possiedono la ricetta del vaccino di Moderna, comprese le istruzioni dettagliate su come prepararlo e le quantità esatte degli ingredienti. Un contratto tra Moderna e il Dipartimento della salute e dei servizi umani conferisce al governo «’diritti illimitati’ definiti contrattualmente per utilizzare, riprodurre e condividere le conoscenze finanziate in base al contratto», come sostiene Health Affairs.

Ma l’amministrazione Biden è stata riluttante a condividere queste informazioni con il mondo. A ottobre, un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato al Washington Post che l’amministrazione in realtà non aveva «diritti illimitati» sulla formula del vaccino di Moderna, affermando che gli esperti stavano basando la loro analisi «su una parte di un contratto redatto che è pubblico [e] che è stato estrapolato dal contesto».

Il vaccino Walter Reed potrebbe risolvere questi problemi. Sviluppato in quasi due anni, il vaccino promette efficacia contro tutte le varianti del virus Sars-CoV-2, così come i precedenti virus Sars.

I risultati dei test sugli animali all’inizio di quest’anno sono stati positivi e, a dicembre, il vaccino ha concluso la fase I degli studi sull’uomo, il che significa che a piccoli gruppi di individui è stata data la possibilità di testarne l’efficacia, la sicurezza e il dosaggio.

Ancora più importante, il vaccino Walter Reed viene sviluppato direttamente dalle agenzie pubbliche, quindi non ci saranno gli stessi problemi di proprietà intellettuale coinvolti nella sua condivisione come con i vaccini Pfizer e Moderna.

È possibile che le origini del vaccino costituiscano un problema. I recenti dati del censimento mostrano che più di un terzo degli Stati uniti che hanno resistito alla vaccinazione afferma di non fidarsi del governo e i cittadini di molti paesi hanno ampie ragioni per diffidare dell’esercito Usa. Ma il governo federale aiuta già a finanziare la ricerca e lo sviluppo praticamente su tutti i farmaci approvati per la vendita negli Stati uniti e ha speso decine di miliardi di dollari per finanziare vaccini e trattamenti Covid.

Rimangono dubbi su come verrà prodotto e distribuito il nuovo vaccino, motivo per cui i deputati progressisti chiedono preventivamente al governo di adottare misure ora per rendere pubbliche la proprietà intellettuale e la tecnologia del vaccino e garantire che i vaccini siano venduti al prezzo di costo.

«Il governo ha sviluppato questo vaccino e dovrebbe garantire che tutti gli accordi di licenza relativi all’ampia produzione e distribuzione comprendano condizioni che ottimizzino l’interesse pubblico – ci ha detto David Segal, direttore esecutivo e cofondatore di Demand Progress – Ciò potrebbe significare una licenza non esclusiva, una licenza subordinata all’accesso globale e all’accessibilità economica e così via».

Segal ha aggiunto: «Abbiamo sviluppato questo vaccino e dovremmo garantirne una vasta diffusione senza che complicati processi di rinuncia, contraffazione dei prezzi o altri impedimenti ne rallentino o ne impediscano l’uso su larga scala».

* Walker Bragman è un giornalista. Ha scritto su Paste Magazine, Intercept, HuffPost, Independent, Salon, Truthout e Hill. Andrew Perez è uno scrittore e ricercatore che vive nel Maine. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione