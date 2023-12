Inutile sperare che Trump sia incandidabile

la deriva tecnocratica porta i democratici a sperare che Donald sia estromesso dalla Corte per le presidenziali. Ma questo è esattamente il modo di aggirare ancora una volta i nodi politici del voto di novembre

A dicembre 2018, le donne del cast del Saturday Night Live hanno cantato «All I Want for Christmas Is You» di Mariah Carey davanti a un gigantesco ritratto di Robert Mueller. Se non ricordate più di chi si tratta, Mueller è l’ex capo dell’Fbi. Nel 2017 era stato nominato procuratore speciale per indagare sulla possibilità di un’ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016.

In un certo senso, il Russiagate sembra accaduto cinquanta o cento anni fa. Ma sono passati solo cinque anni da quando i liberal riponevano le loro speranze di una vittoria politica decisiva contro Trump nell’allora imminente «rapporto Mueller».

Martedì, la Corte suprema del Colorado ha stabilito che Donald Trump non è idoneo a comparire alle primarie repubblicane dello stato. La maggioranza della corte ha ritenuto che Trump sia colpevole di insurrezione per le sue azioni che hanno portato alla rivolta del 6 gennaio 2021, quando i suoi sostenitori hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati uniti. Pertanto, hanno detto, non può candidarsi nuovamente come presidente. La terza sezione del Quattordicesimo Emendamento alla Costituzione degli Stati uniti impedisce gli incarichi pubblici a coloro che partecipano alle insurrezioni contro il governo.

Il merito legale di tutto ciò sta negli occhi di chi guarda. L’«insurrezione» che ispirò il quattordicesimo emendamento fu la Guerra civile. Se il 6 gennaio conta, o se il ruolo disgustoso ma ambiguo di Trump nell’evento raggiunga il livello in cui si potrebbe ritenere che si sia «impegnato» in una «insurrezione», è in gran parte una questione di interpretazione. È difficile vedere quale precedente possa guidare in modo significativo tali decisioni.

In pratica, però, proprio come l’indagine Mueller non è riuscita a eliminare Trump nel 2018, è difficile immaginare che questo e altri tentativi di escludere Trump dalle elezioni statali lo neutralizzino per il 2024. La Corte suprema dispone di un’ampia maggioranza conservatrice, e sembra molto probabile che si pronunceranno a suo favore. Se è così, l’effetto della sentenza in Colorado – e in tutti gli altri stati che si uniscono allo sforzo di squalificare l’ex presidente – sarà quello di fornire alla campagna di Trump un formidabile punto di discussione per il 2024. Immaginatelo dire: «Erano così spaventati da Trump vincendo hanno cercato di impedirti di votarlo».

La vera domanda è: perché continuano ad accadere cose del genere? Perché così tanti liberal speravano che la presidenza originaria di Trump sarebbe stata messa fine non dalla politica ma dallo scandalo noto come Russiagate? Perché alcuni ora sembrano riporre le loro speranze di bloccare il suo ritorno in carica non nel batterlo nelle elezioni del 2024 ma nel convincere i tribunali a escluderlo da quelle elezioni?

Del resto, perché i democratici non hanno codificato Roe v. Wade con una legislazione federale che proteggeva l’aborto proprio durante gli anni in cui il partito controllava la Camera, il Senato e il ramo esecutivo? Perché non hanno nemmeno provato a toglierla dalle mani della Corte suprema garantendo l’aborto legale attraverso i normali meccanismi della politica democratica?

Sono tutti esempi del fatto che i liberal sperano di raggiungere i propri obiettivi politici – o di mantenere i guadagni già ottenuti – senza doversi impegnare direttamente nella politica democratica di per sé. E questo schema rivela qualcosa sulle patologie dell’attuale iterazione del liberalismo americano.

Come ha sostenuto Thomas Frank nel brillante libro del 2016 Listen, Liberal: Or, What Happened to the Party of the People?, il liberalismo dominante nel Partito democratico contemporaneo è di tipo tecnocratico. La sua base è costituita da uno strato di professionisti della classe media che tendono a pensare che gli esperti più intelligenti e competenti dovrebbero essere al comando.

La visione della giustizia dei socialisti è una società che garantisce i bisogni materiali di tutti e dà a tutti voce in capitolo nel plasmare le istituzioni che toccano le loro vite. Il tipo di liberal che ci hanno regalato il New Deal di Franklin D. Roosevelt e la Great Society di Lyndon B. Johnson erano molto meno radicali, ma la visione che offrivano ai loro sostenitori voleva ancora alzare l’asticella per tutti. Al contrario, i liberali contemporanei, sostiene Frank, hanno ridefinito la giustizia sociale nel senso dell’eliminazione delle barriere arbitrarie verso i migliori e i più brillanti di ciascun gruppo che salgono meritocraticamente al vertice in modo che possano unirsi a tutte le altre persone intelligenti nel creare le migliori soluzioni ai problemi sociali.

Questa dinamica è stata più chiara nelle elezioni del 2016, quando i sostenitori della candidata democratica Hillary Clinton hanno spesso espresso stupore per il fatto che lei non fosse favorita dato che era, continuavano a dire, «il candidato più qualificato che si sia mai presentato». Non è chiaro se ciò fosse vero anche di per sé – George H. W. Bush, per esempio, era stato sia vicepresidente che capo della Cia prima di candidarsi alla presidenza nel 1988 – ma il punto più importante è che dice tutto su come i liberal di questo genere vedono il mondo che hanno inquadrato la questione in questi termini. Nella loro immaginazione, le elezioni non erano scontri tra diversi gruppi con diverse ideologie politiche o diversi interessi materiali; erano semplici colloqui di lavoro tecnocratici.

Almeno a livello retorico, Joe Biden ha talvolta mostrato lampi del vecchio tipo di liberalismo. (I suoi precedenti in carica sono molto più contrastanti). Ma l’impulso di alcuni dei suoi sostenitori di tentare ancora un altro tentativo di aggirare l’elettorato mostra la resistenza della tensione del liberalismo diagnosticata da Frank. Il desiderio di ottenere la vittoria convincendo una fonte neutrale di autorità a prendere una decisione a loro favore, piuttosto che conquistando gli elettori, ha un ovvio fascino per le persone che pensano alla politica come a un colloquio di lavoro o a un esame finale accademico.

I liberal hanno cominciato col dire che «la democrazia è nelle elezioni». C’è un fondo di verità. C’è una forte tensione di autoritarismo nella destra, che si manifesta in contesti che vanno dal 6 gennaio alle leggi in vari stati rossi che rendono più difficile votare. La Florida di Ron DeSantis, ad esempio, si è impegnata in una repressione davvero grottesca e inquietante nei confronti degli ex criminali che si erano registrati per votare. Ma la complicata verità è che, anche se non sono così cattivi sotto molti aspetti, i tecnocrati liberali nutrono un profondo disgusto per l’imprevedibile disordine della democrazia.

Alcuni liberali potrebbero ritenere che la versione trumpista dell’autoritarismo giustifichi il tentativo di escludere dal ballottaggio l’uomo che, sfortunatamente, è attualmente il principale candidato alla presidenza. In effetti, pensano che la democrazia debba essere salvata da se stessa.

Ma ciò è fuorviante per diverse ragioni. Innanzitutto, come accennato, è estremamente probabile che si ritorcerà contro nelle elezioni del 2024. In secondo luogo, anche se la Corte suprema ribaltasse la sentenza del Colorado – e qualsiasi altra sentenza che potrebbe essere adottata in altri stati – e quindi non creasse alcun precedente legale, il tentativo di escludere un avversario popolare del tutto dalle elezioni potrebbe benissimo creare una situazione per la quale in futuro seguiranno precedenti politici autoritari di destra.

Infine, cosa più importante, tutto ciò rappresenta un’enorme distrazione da un punto che dovrebbe essere assolutamente ovvio. Joe Biden è un presidente in carica profondamente impopolare? Le sue guerre sono impopolari? Gli elettori sono insoddisfatti della sua economia? Preferirebbero qualcuno più giovane, le cui condizioni cognitive sono meno dubbie? C’è un rischio significativo che Donald Trump lo batta il prossimo autunno se i due si ritrovano?

Sì, sì, sì, sì e ancora sì. Ma la risposta a tutti questi problemi è molto semplice.

I democratici possono semplicemente scegliere qualcun altro con una piattaforma più attraente. Qualcuno per cui voteranno più persone che per Donald Trump.

In ogni caso, questo è il modo in cui dovrebbero funzionare le democrazie.

*Ben Burgis è editorialista di JacobinMag, professore di filosofia aggiunto al Morehouse College e conduttore del podcast Give Them An Argument. È autore di diversi libri, il più recente Christopher Hitchens: What He Got Right, How He Went Wrong and Why He Still Matters. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.