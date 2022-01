Jeff Bezos è sempre più Lex Luthor

Avete mai visto il padrone di Amazon e il supercattivo di Superman nella stessa stanza?

È facile capire perché le recenti foto di Jeff Bezos che si pavoneggia a una ««pazza festa in discoteca» siano diventate virali.

Agli albori di Amazon, il suo fondatore sembrava un nerd sfigato, apparentemente sempre fotografato in vesti casual da innocuo informatico. Ma la trasformazione di Bezos nella sua «veste definitiva di capo» è parsa completa nel corso del sontuoso party della vigilia di Capodanno, dove indossava occhiali da sole a forma di cuore, una camicia attillata da mille euro e jeans bianchi e posava con la fidanzata Lauren Sánchez a bordo di uno yacht miliardario svizzero intento a far bisboccia con Drake e Leonardo DiCaprio.

Il post su Instagram di Bezos ha spinto molti utenti dei social media a notare la strana somiglianza tra il secondo uomo più ricco del mondo nella vita reale e il terzo uomo più ricco del mondo nell’universo Dc. «Il Jeff Bezos palestrato mi trasmette grandi vibrazioni da Lex Luthor», ha scritto un utente Twitter.

È vero, ma a evocare l’arcinemico di Superman non è solo l’aspetto fisico di un Jeff Bezos bianco, calvo, muscoloso e invecchiatio. Anche la carriera rivoluzionaria dell’ex Ceo di Amazon sembra sorprendentemente simile alla svolta di Luthor in alto dirigente connivente.

A metà degli anni Ottanta, la DC Comics ha scelto per Lex Luthor un restyling da Wall Street che si adattava perfettamente agli anni di Ronald Reagan. Originariamente era concepito come una specie di scienziato pazzo, ma la serie Man of Steel del 1986 ha riproposto Luthor come un uomo d’affari miliardario sulla scia di Donald Trump o Ted Turner. In questa versione aziendale il supercriminale era il Ceo di LexCorp, una delle più grandi multinazionali del mondo fittizio.

Proprio come Amazon, l’azienda di Luthor con sede a Metropolis è cresciuta costruendo astutamente monopoli e mettendo in pratica il capitalismo da vampiri, succhiando i profitti dalle aziende più piccole che ha assorbito. Dalla metà degli anni Novanta, Amazon ha ribaltato la vendita al dettaglio tradizionale e sviluppato un monopolio sempre più potente sulla consegna online di beni al dettaglio, espandendosi nel contempo nella tecnologia di consumo, nell’intrattenimento e nei media e nei negozi fisici come Whole Foods.

Inizialmente, LexCorp operava più come la holding di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, concentrandosi sull’acquisizione di aziende in settori chiave come i viaggi, le banche e i media. Luthor ha acquistato compagnie aeree in difficoltà e poi ha rilevato una compagnia petrolifera (e l’ha ribattezzata LexOil) quando l’aumento dei costi del carburante ha minacciato di ridurre i profitti. Come Amazon, anche LexCorp si è espansa nei media, divorando stazioni televisive, una società satellitare e possedendo per breve tempo il quotidiano Daily Planet di Clark Kent, fino a quando non lo ha scaricato dopo aver visto crollare i miseri margini di profitto del giornalismo cartaceo (Non guardare ora, Bezos, ma i profitti del Washington Post sono in calo).

Luthor in seguito ha diversificato gli affari investendo in proprietà immobiliari globali in paesi ricchi che vanno dalla Germania all’Arabia Saudita e creando succursali che si occupano di tecnologia, robotica e servizi ai cittadini, persino un franchising di birra artigianale della costa orientale chiamato Koul-Brau. Al suo apice LexCorp impiegava direttamente o indirettamente quasi i due terzi degli 11 milioni di abitanti di Metropolis, una versione iperbolica di quello che accade nella vita reale a Seattle, dove Amazon domina sulla forza lavoro e gran parte dello skyline del centro.

Il patrimonio netto stimato di Luthor è di 750 miliardi di dollari, più degli appena 200 miliardi di Bezos. Eppure anche Luthor potrebbe meravigliarsi della spietatezza con cui Bezos ha gestito Amazon mentre si evolveva da libraio online parvenu a una mega-azienda onnipresente più ricca del 92% dei paesi del mondo.

Bezos ha impiegato tutte le forme di gioco sporco, come sottostimare i prezzi per far fallire i concorrenti, giocare duro con venditori di terze parti, ottenere incentivi e sussidi dai governi statali per la creazione di posti di lavoro e costringere i magazzinieri a sopportare salari bassi e condizioni atroci. E ha visto la sua ricchezza aumentare di decine di miliardi di dollari durante la pandemia di Covid-19 quando il lockdown ha costretto le persone a rivolgersi allo shopping online e ai servizi di Amazon, prima di dimettersi formalmente dal suo ruolo lo scorso 5 luglio.

Ma semmai, la vita post-Amazon di Bezos lo fa sembrare un cattivo dei fumetti più che mai. In questi giorni, sta diventando super in forma, vola nello spazio sulle sue astronavi mentre indossa cappelli da cowboy e investe in una spaventosa start-up della Silicon Valley che promette di invertire il processo di invecchiamento del corpo. Ha persino acquistato la proprietà più costosa di Maui, circa 78 milioni di dollari, un complesso di quattordici acri con una spiaggia privata, una tenuta hawaiana che potrebbe far arrossire Barack Obama e che potrebbe facilmente raddoppiare come un malvagio covo segreto.

È solo una coincidenza che in The Boys, l’ardita serie di supereroi di Amazon Prime, una specie di Superman (Homelander) sia raffigurato non come il più potente protettore della Terra, ma come l’antagonista con un debole per il fascismo? Probabilmente. Ma dati gli inquietanti paralleli tra Bezos e Luthor, forse qualcuno per ogni evenienza dovrebbe avvisare Krypton, il pianeta natale di Superman.

*Ryan Zickgraf è un giornalista, vive in Alabama e dirige Third Rail Mag. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.