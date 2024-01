Milei e quella passione per l’estremismo 

Cosa ha detto il presidente argentino a Davos? È interessante leggere il suo discorso per capire la falsità morale e la violenza ideologica del personaggio (e dei suoi italici tifosi liberali)

Il nuovo presidente dell’Argentina ha una schiera di fan davvero notevole, in Italia ma non solo. Già il suo primo discorso pubblico – il famoso «no hay plata» aveva scatenato l’entusiasmo quasi fanciullesco dei liberali nostrani. Ora lo stesso Milei è stato invitato nel cuore del capitalismo che conta, a Davos, dove ha ben pensato di fare un discorso sulla libertà, o almeno quella che lui pensa essere libertà.

Il tifo da stadio, per fortuna piccolo, dei liberali, si è immediatamente messo a fare la ola, neanche fosse sceso in campo Maradona a Messico ’86. Addirittura il Foglio ha riportato per intero il suo discorso, a loro dire uno dei nuovi capisaldi del liberalismo, addirittura un vangelo!

Si tratta, in realtà, di un discorso estremista, che strapazza i dati a proprio piacimento, ideologia pura – che pare d’altronde un trend consolidato in questa fase di crisi del liberalismo occidentale che ha portato sempre di più a esasperare i toni, a trattare il pensiero come un dogma di fede (il vangelo, infatti), in parte ricalcando la parabola del comunismo quando aveva ormai perso la sua carica di trasformazione politica per diventare una setta dogmatica disancorata dalla realtà, e quindi incapace di comprenderla.

Cosa dice Milei? È interessante leggerlo per capire la falsità morale e la violenza ideologica non solo del personaggio ma dei suoi sostenitori.

Milei attribuisce la crescita economica dal 1800 in avanti semplicemente al libero mercato, mentre il «collettivismo», così lo chiama senza meglio definirlo, sarebbe una teoria della povertà. Prendendo i numeri un po’ a casaccio, in realtà è lo stesso Milei a spiegare – forse a sua insaputa – che il periodo di crescita più sostenuta è avvenuta dal 1950 in avanti, ovvero in quelle decadi in cui nel mondo occidentale imperava un compromesso sociale che oggi sarebbe ritenuto socialismo reale, tasse alte, altissime, sindacati forti, e un mercato parzialmente subordinato agli interessi… collettivi! – era in effetti il periodo dell’embedded liberalism di cui parlava John Ruggie. La storia economica del Novecento cancellata in nome dell’ideologia, sembra quasi di stare in Unione Sovietica ai tempi di Lysenko che voleva riscrivere la biologia in chiave marxista.

Sorvoliamo poi sul fatto che il capitalismo occidentale, quello del libero mercato, senza lacci e lacciuoli, come avrebbe detto la buon’anima di Silvio Berlusconi (un moderato a paragone con il presidente argentino) ha ben poco a che vedere con la crescita economica asiatica, quella responsabile, per usare le parole dello stesso Milei, di aver sollevato dalla povertà il 90% della popolazione mondiale. O davvero si pensa che la commistione pubblico-privato che caratterizzò l’economia giapponese, il protezionismo esasperato della Corea del Sud e il capitalismo politico – così, felicemente, definito da Branko Milanovic – cinese siano semplicemente la versione orientale del neoliberismo americano?

Ovviamente non si tratta di nascondere o minimizzare il contributo decisivo che capitalismo e mercato hanno dato alla crescita economica (lo diceva già Marx, d’altronde), il punto però sarebbe capire quali tipo di relazioni capitalistiche hanno funzionato meglio, quali sono state le ricadute sia sociali che economiche, e soprattutto smettere di spargere menzogne a raffica – e pensare che i cantori italiani di Milei ne elogiano l’onestà intellettuale….

Nel suo furore ideologico il presidente argentino decreta che chiunque si opponga al mercato è un comunista – non importa se sia conservatore, fascista, democristiano, socialdemocratico o keynesiano. Di più, pure gli economisti neoclassici sono, de facto, alleati del socialismo perché parlano di fallimenti di mercato e di regole. Milei supera d’un balzo tutta la storia del capitalismo moderno: da Bismarck alle riforme Meiji – alla base del successo economico di due grandi nazioni come Germania e Giappone – fino alla legislazione anti-monopolio che caratterizzò il boom economico americano, è tutto socialismo. Che a questo punto forse dovrebbe essere accreditato di quei successi elencati in questo discorso distopico.

Eppure sarebbe sbagliato concentrarsi semplicemente sulle buffonate e le menzogne di Milei giacché quello che si intende far passare è molto più semplicemente il suo messaggio profondamente violento ed eversivo, caratterizzato da un odio di classe senza limiti e da un attacco inverecondo contro la giustizia sociale, ma in verità contro il contratto sociale democratico che ha caratterizzato il XX secolo.

Non a caso, Milei se la prende con qualsiasi tipo di regola pubblica e, naturalmente, con la tassazione, vista come coercizione e punizione dello Stato contro i poveri e indifesi capitalisti. Inutile, nuovamente, denunciare le baggianate e le menzogne spudorate, ricordando che durante il periodo che possiamo, a questo punto, definire maoista della presidenza Eisenhower lo scaglione più alto sul reddito raggiungeva il 94%; per non parlare di un’aliquota del 52% sui corporate profit durante «la comune» guidata da Lyndon Johnson.

Il punto non è di storia economica o di dottrina, ma è, invece, puramente politico. Il modello proposto è una società dove vale la legge del più forte, dove il vincitore si prende tutto, dove non ci sono obblighi sociali e tantomeno regole, siano esse contro i monopoli, l’inquinamento, o in difesa dei soggetti più deboli. Un mondo dove il mercato è il decisore ultimo di qualsiasi rapporto sociale, e dove quindi l’aborto è illegale ma la compravendita dei neonati viene legalizzata.

In definitiva ci troviamo davanti a un messaggio che non è sbagliato definire anarco-capitalista, nel senso che siamo di fronte a un’idea di società che va oltre il concetto di democrazia e fondamentalmente anche di Stato moderno, in cui le uniche tasse accettabili sono quelle per mantenere l’ordine, reprimere le proteste e i lavoratori, le uniche regole sono quelle in difesa della proprietà. Una visione neo-autoritaria del capitalismo che in effetti, come racconta Quinn Slobodian nel suo nuovo libro (Crack-up capitalism) rappresenta l’estremizzazione di un certo tipo di pensiero liberale in cui la democrazia – che si manifesta economicamente in termini moderatamente redistributivi e, politicamente, di ancora più moderata restrizione del potere economico – è il vero nemico da abbattere.

Sarebbe dunque uno sbaglio derubricare Milei e i suoi sostenitori a un circo Barnum, come invece amano presentarsi. Se è vero che il periodo del neoliberismo trionfante è finito con la crisi finanziaria e il ritorno a una certa misura di protezionismo e intervento statale, è altrettanto vero che un nuovo regime politico ed economico in grado di rimpiazzarlo non è ancora sorto. Per dirla con Antonio Gramsci, siamo in una situazione di crisi organica, in cui il vecchio non muore e il nuovo non può nascere, un momento pericoloso in cui anche zombie moribondi di ideologie fallite si possono trasformare in fenomeni politici. Milei porta avanti la visione estremistica e pericolosa di quella parte del Capitale che non cerca compromessi, che è pronta allo scontro sociale senza esclusione di colpi, che è pronto a privatizzare educazione e sanità, che ha deciso di scaricare sui poveri qualsiasi tipo di costo sociale. Non prendiamoli sottogamba: Milei e i suoi estimatori sono un pericolo per la democrazia.

*Nicola Melloni si occupa della relazione tra stato e mercato e tra cambiamenti economici e politici. Dopo un PhD a Oxford ha insegnato e fatto ricerca a Londra, Bologna e a Toronto. Scrive per Micromega e Il Mulino.