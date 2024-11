Post-democrazia al pesto

Nonostante gli arresti per corruzione e la discesa in campo di un personaggio politico nazionale, il centrosinistra ha perso il voto ligure. Hanno pesato lobby economiche, privatizzazione dei media e astensionismo

Non sono bastati gli arresti e il patteggiamento a due anni dei vertici della Regione e dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova per corruzione e finanziamento illecito a far perdere la destra in Liguria.

Del resto, il tempismo in politica è tutto. Arrestato a maggio, il presidente Toti ha dilatato i tempi delle sue dimissioni fino a luglio finendo per far slittare il voto a fine ottobre, cinque mesi dopo, col risultato di far raffreddare l’attenzione mediatica sulle indagini della magistratura e farle pesare meno sul voto, dando al suo schieramento il tempo per riorganizzarsi. Un tale uso discrezionale del proprio ruolo è stato reso possibile anche grazie a un assetto istituzionale delle regioni iper-presidenzialista che assegna ampie maggioranze alla coalizione vincente e accentra la maggior parte del potere sulla figura del presidente, concedendogli ampi margini di discrezionalità in termini di esercizio e di nomine. Infatti è stato l’ex Presidente Giovanni Toti stesso a dimettersi, quasi per gentile concessione, e non il consiglio regionale a sfiduciarlo, visto che non avrebbe avuto i voti per farlo.

Fattore Bucci

Infine, dopo qualche fibrillazione dei partiti di centrodestra, una telefonata della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha messo tutti d’accordo sulla candidatura a presidente di Regione del sindaco di Genova Marco Bucci. Bucci assomma una serie di caratteristiche che lo hanno reso il candidato ideale. Genova come Torino è una città ex-operaia e storicamente di sinistra, in cui il centrodestra non governava dai tempi di Campart alla fine della Prima Repubblica. Bucci era stato eletto nel 2017 a seguito della vittoria alle regionali di Toti nel 2015 anche grazie alle lacerazioni del campo avversario. Manager con esperienza internazionale, Bucci è apparso all’elettorato come candidato civico, in grado di raccogliere consensi anche nell’elettorato di centrosinistra, ed estraneo alle vecchie consorterie di potere. Durante il suo primo mandato si è ritrovato a dover gestire la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, noto come ponte Morandi, riaperto in tempi record rispetto agli standard italiani. Ciò ha conferito a Bucci la nomea di amministratore concreto e pragmatico, oltre ad aver fatto affluire un’enorme quantità di denaro dalle casse dello Stato centrale alla città di Genova tramite l’omonimo decreto.

Ma a ben vedere, il fattore Bucci e il ponte Morandi sono state sì due variabili fondamentali per spiegare la riconferma schiacciante del centrodestra a Genova nel 2022 (55% contro il 38% del centrosinistra) ma non le uniche. Anche l’astensionismo gioca un ruolo sempre più rilevante e preoccupante. L’affluenza è stata del 53% alle regionali del 2020, del 44% alle amministrative del 2022, del 45% a queste elezioni regionali, con un crollo dell’8% rispetto al 2020 e in un tale contesto vince chi riesce a mobilitare meglio non l’elettorato d’opinione ma la propria base elettorale.

Quindi, se il candidato del centrosinistra Andrea Orlando poteva vantare una rete di relazioni nazionali e internazionali con endorsement ricevuti dalla vicepremier spagnola Yolanda Diaz, dal socialdemocratico tedesco Martin Schulz e dal Procuratore Nazionale Antimafia Armando Spataro, Bucci poteva maggiormente contare sull’appoggio del ceto produttivo ligure, dal mondo del porto a quello della nautica e dell’industria. Non è forse un caso che la prima visita di Bucci alla Spezia sia avvenuta nella sede locale di Confindustria. Infatti, la candidatura di Bucci serviva anche a segnalare ad armatori, costruttori e finanziatori assoluta continuità con le politiche del blocco di potere totiano, decapitato dalle indagini della magistratura.

Analisi del voto

Andrea Orlando ha vinto a Genova dove il centrosinistra con il Pd al 29% sembra aver recuperato in parte la connessione con la città – al netto dell’astensionismo – cosa a dire il vero già avvenuta a partire dalle politiche del 2022 e ancor più alle europee del 2024 in cui il Pd era stato il partito più votato a Genova e provincia con il 28%, più di Fratelli d’Italia al 24%. Orlando ha vinto ma con margini più ristretti anche alla Spezia, sua città natale, e Savona. Ma il risultato in questi comuni è stato controbilanciato dalla provincia di Savona e soprattutto dal Tigullio e da Imperia. Con una battuta, il vero vincitore di queste elezioni non è stato Bucci ma il politicamente longevissimo Claudio Scajola, già ministro con Berlusconi e oggi Sindaco di Imperia. Nel suo feudo nel ponente ligure la destra ha staccato gli avversari di 15.000 voti, che hanno annullato il margine a favore di Orlando a Genova e alla Spezia.

Sembra inoltre lontana dalla realtà la narrazione per cui Orlando avrebbe vinto nei centri urbani e perso nelle periferie: non sono certo periferie impoverite Portofino o Santa Margherita dove Bucci ha vinto con l’87% e il 64%, mentre Orlando è andato molto bene nei quartieri ex-operai di Genova come Sestri Ponente o Cornigliano.

Cinquant’anni fa il sociologo Luciano Cavalli parlava di Genova come «città divisa» tra i quartieri operai di ponente e quelli benestanti di levante. Guardando la mappa del voto di queste regionali, questa definizione potrebbe essere utilizzata a livello regionale: una Liguria divisa tra voto e astensione, e poi ulteriormente divisa tra una classe media urbana di sinistra e l’entroterra e le zone ad alto reddito di destra.

Qualche lezione da trarre

Difficilmente si potevano immaginare condizioni più favorevoli per battere la destra: nonostante ciò, il blocco di potere della destra non è stato scardinato. Non è bastata la figura di alto profilo nazionale rappresentata da Orlando anche perché sarebbe servito un maggior controllo del territorio a priori: a oggi il centrosinistra amministra soltanto due dei primi quindici comuni per popolazione, Savona e Albenga. Inoltre, l’assetto istituzionale delle regioni creatosi negli ultimi trent’anni ha verticalizzato e concentrato il potere sulla figura del Presidente di Regione.

Tutto ciò è stato implementato su tre binari paralleli: l’introduzione di un sistema elettorale maggioritario, la delega di poteri sempre maggiori alle regioni – vedasi la riforma del Titolo V del 2001 – e la visione leaderistica della competizione politica portata avanti a partire dalla Seconda Repubblica. Si aggiunga, per la Liguria, una divisione dei poteri sempre meno netta – si pensi al clamoroso caso del principale armatore italiano Aponte, patron di Msc, che compra il principale quotidiano ligure, il Secolo XIX – e, come emerso dalle indagini della magistratura, il fatto che il potere economico vanti larghe ingerenze su quello politico per accaparrarsi fonti di guadagno in un contesto di crescita stagnante.

Riprendendo il concetto del noto politologo Colin Crouch possiamo dire di trovarci sempre di più in una «post-democrazia» al pesto con lobby economiche, privatizzazione dei media e astensionismo elevato. In tutto questo, la concreta possibilità che il neo-eletto Presidente Bucci chieda a Roma l’autonomia differenziata può solo esacerbare i problemi di questa regione fino a un punto di non ritorno.

*Niccolò Maria Bargellini è laureato magistrale in economia e scienze sociali alla Bocconi. Emanuele Nebbia Colomba è dottorando in scienze sociali ed economiche all’Università Sapienza di Roma e Consigliere comunale a Lerici (La Spezia).