Se Exxon festeggia la legge sul clima

Ci sarebbe bisogno di scelte nette che pongono alternative. E invece la politica si è specializzata nell'aggirare ogni bivio, persino di fronte alla prospettiva concreta del disastro climatico o al dramma della pandemia

Nell’era del cambiamento climatico, se ExxonMobil festeggia l’approvazione di una legge, è un brutto segno. Quindi, quando l’amministratore delegato dell’azienda, Darren Woods, la scorsa settimana ha elogiato il nuovo disegno di legge del Congresso sulla spesa per il clima, è suonato un campanello di allarme non solo sulle specifiche disposizioni energetiche molto vaghe contenute nel dispositivo, ma anche sulla nostra continua riluttanza a fare scelte divisive, anche quando sono necessarie.

Il Washington Consensus richiede che si eludano le scelte. I politici che cercano di accontentare sia gli elettori che i Ceo che li finanziano ci dicono sempre che dobbiamo prendere la nostra fetta di torta. Insistono sul fatto che possiamo avere miliardi e prosperità condivisa, corruzione legalizzata con la democrazia, inflazione più bassa e profitti aziendali e un pianeta vivibile insieme a una prospera ExxonMobil. Basta nominare la crisi ed eccoci infantilizzati nel credere che il mondo sia un buffet all-you-can-eat e che gli aut aut non siano necessari.

È una fantasia allettante, ma l’ultimo decennio mostra che proprio di questo si tratta: di una fantasia.

Pensate all’assistenza sanitaria. Nel 2009, ci è stato detto che non dovevamo seguire tutti gli altri paesi industrializzati scegliendo l’assistenza sanitaria universale invece dell’assicurazione sanitaria aziendale. E il presidente Barack Obama ha promesso un «sistema esclusivamente americano» che evita di scegliere: crea una solida assicurazione sanitaria e garantisce profitti farmaceutici, oltre a un sistema umano di cure mediche per tutti.

Un decennio dopo, la realtà racconta una storia diversa: i giganti dell’assicurazione sanitaria e farmaceutici stanno realizzando enormi profitti, pagando miliardi ai dirigenti e alzando i prezzi, ma milioni di persone continuano a non poter accedere alle cure di base. Anche ora, dopo che il sistema sanitario aziendale ha causato centinaia di migliaia di decessi evitabili per la pandemia, stiamo aggirando la scelta necessaria per scartare il sistema attuale e passare a Medicare for All. Nonostante un recente rapporto del governo parli dei vantaggi di questa scelta, ci è stato detto che la soluzione migliore è evitarla: semplicemente dare più sussidi governativi agli stessi assicuratori predatori che razionano le cure.

Stessa storia per Wall Street.

Dopo che la crisi finanziaria del 2008 ha schiacciato milioni di statunitensi, i legislatori hanno affermato che non dovevamo scegliere di ripristinare le leggi del New Deal che ci avrebbero protetto da queste crisi. Ci hanno detto che non dovevamo scegliere di nazionalizzare, smantellare o limitare le dimensioni delle istituzioni finanziarie. E ci hanno assicurato che non dovevamo nemmeno perseguire o licenziare i banchieri che hanno pianificato il tracollo. La loro soluzione era semplicemente sostenere le banche troppo grandi per fallire con salvataggi e denaro a buon mercato, proteggendo i dirigenti finanziari dalla punizione e creando normative soft che fondamentalmente non cambiano nulla.

Un decennio dopo, i profitti e i bonus di Wall Street sono in piena espansione, l’industria dei servizi finanziari occupa una fetta enorme della nostra economia e i governi stanno incanalando ancora più denaro in quel settore. Nel frattempo, le banche hanno estratto quasi mezzo trilione di dollari in commissioni di scoperto dai consumatori e alcuni esperti affermano che un’altra crisi finanziaria è all’orizzonte.

Ora ecco la crisi climatica, in cui i costi di decenni di scelte aggirare sono incendi, siccità, tornado di fuoco, uragani mortali e varie tipologie di altri mostri meteorologici. Poiché gli scienziati affermano che abbiamo solo pochi anni per prevenire gli effetti peggiori del cambiamento climatico, siamo a un punto dirimente, eppure ancora rifiutiamo di scegliere.

Mentre i Democratici promuovono importanti nuovi investimenti nell’energia pulita – e sono importanti – la legislazione include la creazione di nuovi progetti solari ed eolici subordinati all’espansione dei contratti di locazione di petrolio e gas su terre e acque federali. Più energia pulita produciamo, più energia sporca diventa disponibile per le aziende di combustibili fossili da estrarre e bruciare.

Questa decisione è stata la tangente per un voto a lungo ricercato dal senatore Joe Manchin, un magnate del carbone che è il principale destinatario di denaro dell’industria dei combustibili fossili del Congresso e il cui staff, secondo quanto riferito, si confronta ogni settimana con i lobbisti della Exxon.

Il professore di diritto delle risorse naturali Sam Kalen ha detto a Bloomberg che si tratta di «una delle peggiori decisioni politiche che abbia mai visto», mentre Brett Hartl del Center for Biological Diversity lo ha definito «un accordo per il clima suicida». Decine di gruppi ecologisti hanno chiesto che il provvedimento fosse eliminato prima che il disegno di legge venisse approvato.

Altri attivisti per il clima hanno insistito sul fatto che la legislazione esistente ridurrà comunque le emissioni e quindi deve andare avanti. Il sociologo Daniel Aldana Cohen ha astutamente osservato che, anche se approvata nella sua forma attuale, la legislazione «aprirà nuovi terreni di lotta… dove questo sblocca investimenti sufficienti per le nuove coalizioni su cui combattere, che a loro volta accelerano e trasformano gli scenari politici su vasta scala».

Qualunque cosa pensiate del disegno di legge, il rifiuto del governo degli Stati uniti di fare una scelta energetica netta è esattamente il motivo per cui il Ceo di Exxon e l’industria dei combustibili fossili stanno festeggiando. Sono entusiasti del fatto che in qualche modo, anche a questo punto avanzato del cataclisma climatico che hanno creato, i legislatori che finanziano stanno ancora fingendo che i combustibili fossili e un ecosistema abitabile possano coesistere.

«Siamo lieti del riconoscimento del fatto che sarà necessaria una serie più completa di soluzioni per affrontare le sfide di una transizione energetica», ha affermato Darren Woods di ExxonMobil.

La società ha aggiunto che «il governo può promuovere gli investimenti attraverso una politica chiara e coerente che supporta lo sviluppo delle risorse negli Stati uniti, come la vendita di contratti di locazione regolari e prevedibili, nonché l’approvazione normativa e il supporto semplificati per infrastrutture come gli oleodotti».

Kathleen Sgamma, presidente del gruppo di lobbying del petrolio e del gas Western Energy Alliance, ha elogiato la disposizione che lega le vendite dei contratti di locazione per lo sviluppo delle energie rinnovabili ai contratti di locazione di petrolio e gas.

«È stata una piacevole sorpresa – ha detto Sgamma a Bloomberg – Mettere in relazione vento e solare al petrolio e alla natura è in realtà una mossa energetica davvero intelligente. Il disegno di legge li obbliga a non trascurare petrolio e gas naturale».

Quella strategia del «l’energia in ogni forma» – un motto orwelliano ripreso dallo stesso Manchin – è la versione climatica della perniciosa ideologia dell’evitare la scelta. Arriva solo pochi mesi dopo che gli scienziati delle Nazioni unite hanno effettivamente avvertito che una politica energetica che include i combustibili fossili rappresenta la negazione del problema climatico che distruggerà il mondo.

Nel loro rapporto c’è di buono che sostiene che possiamo ancora evitare rapidamente gli effetti peggiori del cambiamento climatico e salvare il nostro ecosistema. Ma possiamo farlo solo se smettiamo di fingere di non dover mai fare una scelta. La scienza parla chiaro: per salvare la nostra specie, dobbiamo fermare lo sviluppo di nuovi combustibili fossili. Adesso.

Ciò richiede di fare il tipo di scelta binaria a somma zero che non facciamo quasi mai: in questo caso, la scelta di scartare una risorsa per un’altra, non legare l’energia pulita all’energia sporca.

Tali scelte binarie ci portano fuori dalla nostra zona di comfort. Ci richiedono di riconoscere realtà inquietanti e accettare la prospettiva del cambiamento. Richiedono condizioni e forza d’animo che scarseggiano.

Per sopravvivere a questa emergenza, abbiamo bisogno dell’onestà delle testate giornalistiche che potrebbero non voler dire verità dure sulle scelte che potrebbero ridurre i profitti dei loro inserzionisti.

Abbiamo bisogno di maturità e attenzione al clima da parte degli elettori che si sono abituati a essere messi davanti all’aggiramento delle scelte e alle soluzioni facili.

E, soprattutto, abbiamo bisogno dell’integrità dei leader politici che continuano a promuovere finzioni generiche che mettono in pericolo il nostro mondo.

*David Sirota è editor-at-large di JacobinMag. Dirige The Lever e in precedenza è stato consulente senior e autore di discorsi per la campagna presidenziale del 2020 di Bernie Sanders. È stato anche coautore del soggetto del film Don’t look up!. Questo articolo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione