Scacco alla Corte in cinque mosse

La decisione sull'aborto è solo l'inizio: la Corte suprema è in mano ai reazionari e minaccia di cancellare le conquiste dei decenni precedenti. Ecco cosa dovrebbero fare (e non stanno facendo) i Democratici

Venerdì 24 giugno, la Corte suprema statunitense ha ribaltato la sentenza Roe vs. Wade, ponendo fine al diritto costituzionale all’aborto e rendendo l’aborto illegale in almeno diciotto stati, con altri potenzialmente a venire. Nonostante fosse ampiamente previsto, sia per la storia dei giudici che per la divulgazione della decisione quasi due mesi prima che diventasse ufficiale, i Democratici nazionali sono stati colti alla sprovvista. Il presidente Joe Biden ha fortemente denunciato la sentenza, dicendo: «Oggi la Corte suprema degli Stati uniti ha espressamente sottratto al popolo un diritto costituzionale che prima gli era riconosciuto».

Inoltre, la Casa Bianca ha annullato la consueta conferenza stampa pomeridiana del venerdì, il che fa sospettare che non fosse preparata a rispondere a domande su come intende affrontare le ricadute della sentenza. Altri Democratici sono stati giustamente pronti a incolpare i Repubblicani ma non avevano molto altro da aggiungere, oltre ad affermare che i giudici li avevano messi fuori strada prima delle udienze di conferma e, stranamente, hanno cantato God Bless America sui gradini del Campidoglio a portata d’orecchio dei manifestanti arrabbiati per la sentenza. Poi ci sono stati i soliti cinici appelli di raccolta fondi e richieste di voto. Nonostante sapessero quello che sarebbe successo, queste sembrano essere le uniche idee della leadership del partito.

Il ribaltamento del precedente Roe mette in pericolo la libertà e la salute di centinaia di milioni di persone. E mostra che la Corte reazionaria è disposta a rompere con precedenti consolidati per portare avanti un’agenda di estrema destra profondamente impopolare tra la gente. È probabile che la Corte ostacolerà la capacità dell’Agenzia per la protezione ambientale di regolare le emissioni di riscaldamento climatico quest’anno. Il giudice associato Clarence Thomas ha pubblicamente affermato che il diritto alla contraccezione, il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso e il diritto ai rapporti tra persone dello stesso sesso sono tutti casi della Corte suprema che devono essere «corretti», cioè cancellati. Anche Samuel Alito, che ha redatto il parere della Corte, con la sua decisione ha preso di mira i casi che stabiliscono questi tre diritti.

E tutto questo è solo la punta dell’iceberg. Se si permette che le cose procedano così, la maggioranza estremamente reazionaria rimarrà al comando della Corte per decenni. La Corte ha messo gli occhi sui grandi temi del ventesimo secolo. Potrebbe essere troppo tardi per riparare il danno che la Corte ha fatto al diritto all’aborto. Ma se riescono a trovare, o sono costretti a trovare, la volontà politica, i Democratici possono fare molto in questo momento per mitigare i danni futuri che la Corte può causare.

Codificare il diritto all’aborto

I Democratici dovrebbero comunque almeno cercare di mitigare i danni causati dall’accesso all’aborto. Con la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso e alla Casa Bianca, i Democratici potrebbero votare per «codificare» Roe v. Wade, cioè approvare una legge che dichiara l’aborto legale. Non è chiaro quanto sarebbe efficace una codificazione del genere, a questo punto. Data la recente decisione della Corte suprema, una legge simile verrebbe immediatamente contestata come incostituzionale e probabilmente verrebbe sospesa immediatamente da un giudice mentre il caso si snoda nella magistratura federale (in gran parte di destra). Tuttavia, una legge, almeno, riporterebbe la questione in discussione, piuttosto che consentire alla sentenza estrema della Corte suprema di rimanere incontrastata.

Abrogare l’emendamento Hyde

L’emendamento Hyde impedisce che i fondi federali vengano utilizzati per l’aborto. Poiché le donne povere e della classe operaia hanno lottato per accedere e permettersi le cure per l’aborto anche prima della sentenza, l’abrogazione dell’emendamento Hyde renderebbe l’aborto più accessibile e quindi più accessibile a più donne. Tuttavia, l’abrogazione dell’emendamento non farebbe nulla per rendere legale l’aborto in quegli stati che lo hanno parzialmente o totalmente bandito.

Impeachment per i giudici estremisti

Diversi senatori hanno pubblicamente affermato che, come minimo, i giudici Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh li hanno «ingannati» riguardo alle loro opinioni sulla giurisprudenza sull’aborto. Sebbene i giudici abbiano accuratamente calibrato il loro linguaggio – dopotutto sono avvocati esperti – se i membri del Congresso credono sinceramente che gli allora candidati li abbiano fuorviati sotto giuramento, ciò crea motivi per l’impeachment per consentire al Congresso di indagare se i candidati hanno commesso falsa testimonianza. In effetti, la Costituzione dice poco sull’impeachment dei giudici, solo che la carica esige il «buon comportamento» [sic]. La Camera dei rappresentanti può presentare accuse di impeachment contro qualsiasi giudice in qualsiasi momento, a quel punto deve dimostrare che i giudici non si sono comportati bene.

Poiché il verdetto di colpevolezza richiede il voto dei due terzi del Senato, è improbabile che abbia successo. Tuttavia, l’impeachment consumerebbe il tempo e l’energia dei giudici e metterebbe le pratiche segrete e reazionarie della Corte nelle notizie quotidiane per mesi. Ciò, come minimo, rallenterebbe drasticamente la capacità della Corte di distruggere ulteriormente i diritti consolidati.

Togliere fondi alla Corte

Il Congresso controlla il bilancio federale. I Democratici dovrebbero approvare un budget che definanzia completamente la Corte suprema. È vero che la Costituzione dichiara che il compenso dei giudici non può essere «diminuito». Ma chi, oltre al tribunale stesso, emetterebbe una sentenza per dichiarare incostituzionale l’approvazione di un simile bilancio? E cosa farebbe un tribunale senza soldi per far rispettare la sua sentenza? Anche se i Democratici volevano evitare questo potenziale conflitto costituzionale, la Costituzione non dice nulla sul garantire il personale della Corte suprema, le guardie di sicurezza, gli autisti privati, i computer, le banche dati legali o persino l’accesso all’elettricità o all’impianto idraulico negli uffici del tribunale. Basta tagliare tutto e rendere impossibile il loro funzionamento.

Nominare altri giudici

Non c’è nessuna legge che dice che la Corte suprema può avere solo nove giudici. In effetti, la sinistra ha chiesto a lungo di «impacchettare» la Corte, cioè aggiungere ulteriori giudici per creare una maggioranza per scavalcare l’attuale maggioranza reazionaria. Joe Biden può nominare e i Democratici al Senato possono confermare tutti i giudici aggiuntivi che ritengono opportuno. L’unica cosa che li ferma è la mancanza di volontà di scuotere la barca o di esercitare una pressione sufficiente su titubanti seriali come Kyrsten Sinema, Susan Collins e Joe Manchin.

Il principale nemico qui sono gli attivisti reazionari che compongono la Corte suprema, ma la pigrizia, il cinismo e l’erudita impotenza dei vertici Democratici hanno favorito la svolta a destra. Gli organizzatori e gli elettori possono indicare queste e altre azioni concrete che i Democratici possono intraprendere in questo momento se sono seriamente intenzionati a prevenire l’ulteriore sventramento della protezione ambientale, dei diritti di voto e della libertà personale.

Alcune delle misure che ho suggerito sono estreme, ma la Corte stessa ha fatto di tutto per rimuovere i nostri diritti consolidati. La Corte suprema ha dichiarato guerra al paese; è tempo che i Democratici, e tutti noi, rispondano.

*Ben Beckett è un autore americano, vive a Vienna. Questo testo è uscito su JacobinMag. La traduzione è a cura della redazione.